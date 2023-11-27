Çorum'da Yağış ve Fırtına Sonucu Marul Sera Hasar Gördü

Çorum'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle marul serası hasar gördü. Sera sahibi Yunus Emre Sert, zararının 500 bin lirayı bulduğunu söyledi.

ÇORUM'da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle marul serası hasar gördü. Sera sahibi Yunus Emre Sert, yıkılan serasını cep telefonuyla görüntüleyip yaşadıklarını anlattı, zararının 500 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Çorum merkeze bağlı Beydilli köyündeki 2 dönümlük sera, fırtınada yıkıldı. Seradaki marulları zarar görürken yaklaşık 7 yıldır çiftçilik yapan Yunus Emre Sert, 500 metrekaresini Genç Girişimci Projesi'yle kurduğu serası 2 dönüme kadar çıkardığını ancak fırtınadan dolayı 7 yıllık birikiminin ziyan olduğunu söyledi.

12 bin adet mahsulle birlikte zararının 500 bin lirayı bulduğunu ifade eden Yunus Emre Sert cep telefonu ile kayıt yaparak, "Yunus böyle para kazanıyordu, şöyle para kazanıyor diyordunuz ya, işte benim nasıl para kazandığımı gördünüz mü? Fırtına bu hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Bu tür afetlerin Allah'tan geldiğini söyleyen Sert, "Kimseye diyecek bir şeyimiz yok. Çok zararımız var. Ektiğimiz marulların hepsi öldü. Tekrar ekeceğiz ama bu da masraf demek. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.