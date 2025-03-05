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Çorum'da 'Mor Soğan' Projesi İmzalandı

Çorum'da 'Mor Soğan' Projesi İmzalandı
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 'Çorum Morunun İzinde Projesi' ile mor soğan modern tekniklerle işlenerek ekonomik değeri artırılacak. Proje, kadın istihdamını teşvik edecek ve uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Çorum'a özgü tarımsal ürünlerden biri olan 'mor soğan' modern tekniklerle işlenerek, ekonomik değeri artırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Anadoludakiler dahilinde OKA'dan destek almaya hak kazanan "Çorum Morunun İzinde Projesi" için imzalar atıldı. Projenin başvuru sahibi Sınırlı Sorumlu SAGA Üretim Tüketim Kooperatifi ile OKA arasında gerçekleşen imza töreninde OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karslıoğlu projeyi imzaladı.

Alaca İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklığında uygulanacak proje, Çorum'a özgü tarımsal ürünlerden biri olan mor soğanı modern tekniklerle işleyerek ekonomik değerini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında mor soğanın toplanması, tasnif edilmesi, hijyenik şartlarda işlenmesi, kurutulması ve paketlenmesi sağlanacak. Ürün, ihracata uygun hale getirilerek uluslararası pazarlama çalışmalarıyla desteklenecek. Kadın istihdamına katkı sağlanarak, üretim sürecinde kadınların aktif rol alması teşvik edilecek.

Toplam 7,7 milyon TL bütçeye sahip olan proje, SOGEP Anadoludakiler Programı kapsamında 3,8 milyon TL tutarında OKA desteği alacak. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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