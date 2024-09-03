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Çorum'da Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Çorum'da devam eden kamu yatırımlarının durumu ve yeni planlanan yatırımlarla ilgili analiz, projelendirme ve etüt çalışmaları değerlendirildi.

Çorum'da yapımı devam eden kamu yatırımlarının mevcut durumlarını, yeni planlanan yatırımlarla ilgili yapılan analiz, projelendirme ve etüt çalışmalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen Eylül ayı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Müdürlükleri, İl Müftülüğü ile İl Özel İdaresi, tarafından yürütülen okul, anaokulu, 4-6 yaş Kur'an kursları, spor tesisleri, gençlik merkezleri, hastane, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı gibi eğitim, spor ve sağlık yatırımları ve projeleri tek tek ele alınarak yatırımların fiziki gerçekleşme oranları ve ödenek durumları değerlendirildi.

Yapılan her yatırımın her çalışmanın doğrudan vatandaşın yaşam kalitesine etki ettiğine dikkat çeken Vali Zülkif Dağlı, devam eden yatırımların kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, ayrıca önümüzdeki 5 yılda yapılması öngörülen yatırımlarla ilgili kurumlar tarafından taslak çalışmalar yapıldığını ifade etti.

2024-2025 eğitim-öğretim sezonu öncesinde 12 derslikli Merkez Halkbank Zafer İlkokulu,12 derslikli Osmancık Atatürk Ortaokulu, 12 derslikli İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu ve 24 derslikli Merkez Atatürk İlkokulu inşaatlarının bitirildiğini ve bu eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildiğini açıklayan Vali Dağlı, eğitim camiasının hizmetine sunulan yeni okulların öğrenciler, milli eğitim camiası ve Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ayrıca il genelinde toplamda 152 derslikli 10 okulun daha yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Dağlı, yapımı süren okullarında en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Çorum'a kazandırılacak olan her bir kamu yatırımının vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini arttıracağını, kentin gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Dağlı, bu amaçla, yapılan ve yapılacak olan kamu yatırımları ile ilgili tüm çalışmaları çözüm odaklı, hızlı, planlı bir şekilde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürüttüklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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