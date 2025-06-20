Çorum'da Kadınların Sanayide İstihdamını Artıran Eğitim Programı Başlıyor

Çorum'da Kadınların Sanayide İstihdamını Artıran Eğitim Programı Başlıyor
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen projeyle, Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firma, kadınlara yönelik kaynakçılık eğitim programı başlatarak, kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Program, sanayide yapılan dönüşüm sürecinde kadınların etkin rol almasına olanak tanıyor.

Kadınların sanayide istihdamını artırmak amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Çorum'da yeni bir başarı hikayesinin temelini atıyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ısı firmasında, OKA İhracatta İkiz Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında kadınlara yönelik kaynakçılık eğitim programı başlıyor. Otomotiv, iklimlendirme ve iş makineleri sektörlerine yönelik radyatör ve kalorifer üretimi yapan firma, bakırdan alüminyuma geçişle üretim teknolojisinde önemli bir dönüşüm süreci başlatmış durumda.

Bu dönüşüm sürecinde kadın istihdamını artırmayı hedefleyen firma, 15 kadının doğrudan istihdam edilmesini amaçlayan kapsamlı bir eğitim programına başlıyor. Toplam 10 gün ve 80 saat sürecek eğitim programında; temel iş güvenliği, malzeme bilgisi, ölçüm aletleri kullanımı, gazaltı kaynak, alüminyum kaynak ve sızdırmaz kaynak uygulamalarına yer verilecek.

Kaynakçılık deneyimi olmayan, 25-40 yaş aralığındaki kadınlara yönelik düzenlenecek program sonunda her katılımcıya bir şahit numune ile yetkilendirme yapılacak ve katılım belgesi takdim edilecek.

OKA, kadınların teknik ve üretim odaklı alanlarda istihdamını artırmayı hedefleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, özel firma iş birliğiyle hayata geçirilen bu yeni proje, Çorum sanayisinin yeşil dönüşüm sürecinde kadınların etkin rol almasına imkan tanıyor, aynı zamanda bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacına da sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer alması; firmaların verimliliğine katkı sağlarken, bölgesel kalkınmanın toplumsal boyutunu da güçlendiriyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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