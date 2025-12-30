Çorum'da 1 yılda 797 firmada fiyat denetimi yapıldı

Çorum İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde 797 firma ve 7 bin 237 ürün denetlenirken, 3 firmada toplam 12 üründe fahiş fiyat uygulandığı tespit edildi.

Çorum İl Ticaret Müdürlüğü tarafından, 2026 yılını kapsayan asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, il genelindeki işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu yıl Çorum İl Ticaret Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde, temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlarda denetimler aralıksız devam ettirildi. Yıl içerisinde, 6502 sayılı Kanun kapsamında 720 firma ve 7 bin 105 ürün, 6585 sayılı Kanun kapsamında ise 77 firma ve 132 ürün denetlendi. 3 firmada toplam 12 ürün hakkında fahiş fiyat uygulandığı tespit edildi. Tespit edilen ürünlere ilişkin düzenlenen tutanaklar, Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne iletildi.

Öte yandan denetim ekipleri tarafından, esnaflara 6502 sayılı Kanun hükümlerine uygun hareket etmeleri gerektiği, aksi halde aykırılık tespit edilen her ürün için 3.973 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, denetimlerin 2026 yılında da aralıksız devam ettirileceği kaydedildi. - ÇORUM