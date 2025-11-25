Haberler

Çoruh EDAŞ Kış Koşullarında Enerji Sürekliliği İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., kış aylarında enerji arzının kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için kapsamlı önlemler aldı. Yüzlerce çalışan ve araçla, bakım onarım çalışmaları gerçekleştirerek, olası arızalara karşı mobil trafo ve jeneratörlerle hizmet sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), kış koşullarında kesintisiz ve güvenli enerji arzı için tüm operasyonel gücünü sahada seferber ettiğini duyurdu.

Çalışmalarını kaliteli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), kış aylarında enerji arzının güvenli ve sağlıklı şekilde devam etmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Saha operasyonlarını 716 adet arıza ve 89 adet bakım onarım çalışanı, 461 araçlık filosuyla sürdüren Çoruh EDAŞ, bölgedeki enerji altyapısını kış koşullarına karşı dayanıklı kılmak için gerekli kontrol ve çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kışa hazırlık için bugüne kadar 17 bin 833 km hatta, 321 bin 32 direkte, 3 bin 761 adet trafoda bakım onarım gerçekleştiren şirket, olası arızalar için 161 adet panonun yenilenmesini sağladı. Hizmet bölgesinde 141 km hat üzerinde sehim alma çalışmasını tamamlayan şirket, bin 946 noktada ağaç kesim ve budama işlemlerini tamamlayarak önlemlerini aldı.

Mobil trafo ve jeneratörlerle müdahale

Zorlu kış şartları ve olası afet durumlarında dahi hizmet sürekliliğini sağlamak üzere tüm hazırlıklarını tamamlayan şirket, mobil trafo ve jeneratör yatırımlarıyla da hizmet bölgesindeki vatandaşların memnuniyetini önceliklendiriyor.

Bölgede olası afet durumlarında hızlı müdahale amacıyla 3 adet mobil trafoyu kritik anlarda devreye alınmak üzere envanterinde tutan Çoruh Edaş, trafolar sayesinde enerji dağıtımını kısa sürede üstlenerek kesintilerin etkisini en aza indirmeyi planlıyor. Öte yandan 32 adet mobil jeneratör ile de ani kesintilerde bölgeye geçici elektrik tedarikinin güvenli şekilde sağlanmasına olanak sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
