Çoruh EDAŞ, Artvin Valiliği'nden Teşekkür Belgesi Aldı

Güncelleme:
Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ, Artvin'de yürütülen çalışmalara sağladığı katkı sebebiyle Artvin Valiliği tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Şirket, bölgedeki enerji arzının sürdürülebilirliği için etkin çalışmalarını sürdürüyor.

Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), Artvin'de yürütülen çalışmalara sağladığı katkı ve iş birliği nedeniyle Artvin Valiliği tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh EDAŞ, bölgedeki kurumlarla uyumlu ve etkin çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Artvin Valiliği tarafından yürütülen çalışmalara sağladığı katkı ve iş birliği nedeniyle Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Nedim Selçuk Er, teşekkür belgesi ile onurlandırıldı. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün tarafından verilen teşekkür belgesi, Çoruh EDAŞ'ın Artvin'de kamu kurumlarıyla kurulan uyumlu iş birliğini bir kez daha vurguladı.

Artvin'de 144 binin üzerinde aboneye, 1793 trafo ve 7 bin 545 kilometrelik enerji hattı ile hizmet veren Çoruh EDAŞ, bölgedeki enerji arzının sürdürülebilirliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
