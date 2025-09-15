Çoruh EDAŞ, 184 Aracı Yenileyerek Hizmet Kalitesini Artırmayı Hedefliyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ (Çoruh EDAŞ), saha operasyonlarında daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için filosundaki 184 aracı yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh EDAŞ, söz konusu yenileme yatırımıyla sahadaki gücünü artırarak kesintisiz enerji arzı ve müşteri memnuniyetine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çalışmalarını kaliteli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji arzı sağlama misyonuyla sürdüren Çoruh EDAŞ, hizmetin kalitesini artırmak amacıyla filosundaki 184 aracı yeniledi.

Yenilenen filo kapsamında şebeke operasyonlarının saha çalışmalarında kullanılmak üzere, 131 arazi aracı satın alındı.

Satın alınan 53 otomobil ise müşteri operasyonları ve diğer saha hizmetlerinde kullanılacak. Filonun yenilenmesiyle arıza ve bakım süreçlerinde zaman kaybı en aza indirilecek, müşteri memnuniyetinin artırılması için önemli bir adım atılmış olacak.