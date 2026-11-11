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Corendon Airlines COP31'de SAF finansmanını ve yüzde 2 SAF zorunluluğunu ele aldı

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Corendon Airlines'ın destek verdiği COP31 panelinde SAF yatırımlarının finansmanı ve küçük firmaların fon erişimi ele alındı. Panelde 2025'ten itibaren Avrupa kalkışlarında yüzde 2 SAF zorunluluğu ve SAF'ın 4-5 kat pahalı olmasının bilet fiyatlarına yansıdığı belirtildi.

Corendon Airlines, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Havacılığa Geçişin Finansmanı: Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının (SAF) Yaygınlaştırılması ve Yenilikçi Teknolojiler" başlıklı panele destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, COP31 Green Zone Valilik Pavilyonu'nda gerçekleştirilen panelde, havacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasında önemli rol oynayan SAF alanındaki yatırımların nasıl ölçeklendirilebileceği ve özellikle küçük ölçekli firmaların bu dönüşümde ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına nasıl erişebileceği ele alındı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Türkiye Direktörü Tamer Atabarut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Corendon Turizm Grubu Finans Koordinatörü Batuğhan Karaer, ACT Venture Partners Ortağı Osman Gürcan Ozan ve DEG İklim Ekibi Koordinasyonu Başkan Yardımcısı Michael Knaus konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde ayrıca SAF üretiminin ölçeklendirilmesi, küçük ölçekli teknoloji ve yakıt üreticilerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, girişim sermayesi ve Avrupa fonlarının bu alandaki rolü ile hava yolu şirketleri, yatırımcılar ve teknoloji geliştiricileri arasındaki işbirliklerinin önemi değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Turizm Grubu Finans Koordinatörü Batuğhan Karaer, 2024 yılında Antalya'da SAF kullanımına başladıklarını belirtti.

Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında 2025'ten itibaren havacılık yakıtına, Avrupa meydanlarından kalkışta, yüzde 2 oranında SAF karıştırılması zorunlu hale geldiğini aktaran Karaer, şunları kaydetti:

"Ancak SAF'ın geleneksel jet yakıtına kıyasla 4-5 kat daha pahalı olması, bu yakıtın yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri. Bu maliyet farkı hava yollarının operasyonel giderlerine ve bilet fiyatlarına da yansıyor. SAF kullanımının sürdürülebilir biçimde artırılabilmesi için öncelikle bu fiyat farkının azaltılması gerekiyor. Türkiye'de de sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yönelik uygulamaların ve yerel kaynakların değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA
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