Corendon Airlines, 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'e Ana Sponsor Oldu

Corendon Airlines, 20. yılını kutladığı bu yıl, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası SUP CUP etkinliğine ana sponsor olarak destek vererek Türk sporuna katkıda bulunuyor. 10 farklı ülkeden 200 sporcunun katıldığı yarışlar, deniz sporları ve tatil atmosferini bir araya getiriyor.

Corendon Airlines, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ayakta kürek çekme yarışı Uluslararası SUP CUP Kemer'e ana sponsor desteği veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, Türk sporuna verdiği desteği bu kez denizlere taşıdı.

Antalya'nın Kemer ilçesinin ev sahipliği yaptığı "stand-up paddle" (SUP) etkinliği 3. Uluslararası SUP CUP Kemer'in ana sponsorluğunu üstlenen şirket, deniz sporlarını, tatil atmosferini ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir araya getiriyor.

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Ayışığı Koyu'nda gerçekleştirilen yarışlar, 1 Kasım'da sona erecek. Bu yıl 10 farklı ülkeden 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, kadın sporcuların toplam katılımdaki oranının yüzde 50'ye ulaşmasıyla sporda eşitlik açısından da örnek bir platform oluşturuyor.

Katılımcılar, Akdeniz manzarası eşliğinde mücadele ederken, sahilde ise "Tahta da Kal" yarışması, DJ performansları, çocuk atölyeleri ve plaj aktivitelerine yer veriliyor.

TotalSUP tarafından 2024 yılında dünya genelinde yapılan oylamada "Yılın En İyi SUP Yarışı" unvanını kazanan etkinlikte, bu yıl sprint, teknik ve uzun mesafe kategorilerinde yarışlar düzenleniyor.

Türkiye Kano Federasyonunun onayı ve resmi hakemler eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, hem amatör hem profesyonel sporcular kendi kategorilerinde yarışma imkanı buluyor. Yarışların yanı sıra kortej yürüyüşü, tekne turu ve rekreatif etkinliklerle katılımcılar ve izleyiciler için "festival havasında" bir deneyim yaşanıyor.

Sporu, turizmi ve sürdürülebilir yaşamı bir araya getiren bir sponsorluk yaklaşımı sergileyen Corendon Airlines, etkinlik boyunca sahil alanında kurduğu "özel deneyim noktaları" ile katılımcılarla buluşuyor. Şirket, bu organizasyonla bölge ekonomisine katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
