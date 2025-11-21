COP30 Konferansı'nda Sıcak Müzakereler Devam Ediyor

RUSLAN REHİMOV - Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Konuları Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, COP30'da sıcak müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Uyum, adaptasyon, ulusal katkı, küresel durum değerlendirmesi ve cinsiyet konularında önemli kararların kabul edilmesi bekleniyor. Müzakerelerde mutabakat sağlanırsa bu Brezilya için büyük başarı olur." dedi.

Babayev, COP30 kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, konferansta tarafların kararları hazırlaması ve genel kurul toplantısında onaylanması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sürecin kolay yürümediğine işaret eden Babayev, "COP30'da sıcak müzakereler devam ediyor. Uyum, adaptasyon, ulusal katkı, küresel durum değerlendirmesi ve cinsiyet konularında önemli kararların kabul edilmesi bekleniyor. Müzakerelerde mutabakat sağlanırsa bu Brezilya için büyük başarı olur." ifadelerini kullandı.

Babayev, süreç hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkeler bazı konularda uzlaşıyor, bazı konularda uzlaşmıyor. Sıcak müzakereler devam ediyor. Brezilya takımı iyi mücadele ediyor. Bu süreci doğru yürütmek ve iyi sonuçlar elde etmek için çok iyi çalışıyorlar. Azerbaycan, Norveç tarafıyla birlikte küresel durum değerlendirmesi konularında müzakereci olarak seçildi. Takımlarımız başarılı sonuç elde etmek için çalışıyor."

COP30'da umutlu tablo

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya geldiği küresel zirvenin 30. toplantısında, hükümetler, bilim insanları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri emisyon azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, ulusal katkı, küresel durum değerlendirmesi, cinsiyet, küresel karbon piyasaları, kayıp ve zarar mekanizmaları, adil geçiş, yerel katkı ve uluslararası işbirliği gibi konuları yaklaşık 2 haftadır müzakere ediyor.

COP30'da özellikle 1,5 derecelik hedefi canlı tutmak için iklim eylemini hızlandırma konusunda güçlü bir algı oluşturuldu. Ayrıca, Ulusal Katkı Beyanı ve uyum ile azaltımı desteklemek için finansmanın nasıl sağlanacağına yeniden odaklanıldı.

Süreç boyunca, 80'den fazla ülke, COP28 taahhüdüne dayanarak fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik bir "yol haritası" için baskı yaptı.

Ayrıca, COP30'da sadece teknik iklim konuları değil, cinsiyet eşitliği, toplumsal adalet ve cinsiyete duyarlı iklim eylemi de gündemin merkezi parçalarından biri oldu.