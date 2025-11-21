Haberler

Çocuklarda İdrar Tutma Davranışı Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Çocuklarda İdrar Tutma Davranışı Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir
Güncelleme:
Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Prof. Dr. Cihangir Akgün, okul çağındaki çocuklarda görülen idrar tutma davranışının mesane kaslarında bozulmalara ve böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Akgün, çocukların sık sık tuvalete gitmelerinin önemini vurguladı.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen idrar tutma davranışının, böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen idrar tutma davranışı, basit bir erteleme gibi görünse de ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Oyuna dalan veya tuvaletlerin hijyen durumu konusunda endişe duyan çocuklarda bu durum, mesane kaslarında bozulmaya ve böbrek hasarına zemin hazırlayabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akgün, mesanede gelişen bu tür bozuklukların sadece geçici rahatsızlıklara değil, kalıcı organ hasarlarına da neden olabileceğini vurguladı.

Çocuklarda oyuna dalma, tuvalete gitmek istememe veya hijyen endişeleri nedeniyle idrar tutma davranışlarının gelişebildiğine işaret eden Akgün, bu durumun zamanla mesane kaslarında bozulmaya yol açtığını kaydetti.

Akgün, "Özellikle çocukların, oyuna dalma ya da tuvalete gitmeme davranışlarıyla mesane kapasitesi azalabilir veya anormal kasılmalar ortaya çıkabilir. Bu da hem gece hem gündüz idrar kaçırmalarına neden olur." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar en az iki-üç teneffüste bir tuvalete gitmeli"

İdrar tutma alışkanlığının mesane sorunlarına yol açarken böbrek sağlığına da zarar verebileceği uyarısında bulunan Akgün, "Bu mesane bozukluğu ileride böbrek hasarına ve hatta böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Özellikle okul idarelerinin tuvalet hijyeni konusunda gerekli önlemleri alması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Akgün, çocuklara sağlıklı tuvalet alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması gerektiğine dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklar en az iki veya üç teneffüste bir tuvalete gitmeli. Servise binmeden önce de mesanelerini mutlaka boşaltmaları gerekir. Ailelerin de 'okulda tuvalete gitme' şeklinde telkinde bulunmaları çok yanlış bir davranıştır."

Doğru tuvalet pozisyonunun da mesane sağlığı açısından önem taşıdığını aktaran Akgün, "Pelvik taban kaslarının gevşemesi için uygun pozisyon alınmalı. Alafranga tuvaletlerde öne doğru hafif eğilmek, mesanenin tam boşalmasına yardımcı olur." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
