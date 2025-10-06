CNR EXPO Fuarı'nda Elektrikli Araçlar için Yenilikçi Teknolojiler Tanıtıldı

CNR EXPO Fuarı'nda sergilenen yeni nesil teknolojiler büyük ilgi gördü. Fuarda en çok dikkat çeken ürün, elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkusunu minimuma indirmeyi hedefleyen ve bir elektrikli aracın diğerini şarj etmesini sağlayan 70 kilogram ağırlığındaki bir cihaz oldu.

İstanbul CNR EXPO'da gerçekleştirilen PaintExpo Eurasia, SurtechEurasia ve EURASIAN LUBRICANTS fuarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Fuarda uzay teknolojisinde kullanılan yağlardan, insansız hava araçlarında kullanılan yağlara, insanlarla birlikte çalışabilen robotik kollardan bir çok farklı yeni ürün tanıtıldı. Fuarda en dikkat çeken ürün ise elektrikli araçların birbirlerini şarj etmesini sağlayan ürün oldu. 70 kilogram ağırlığına sahip cihaz yolda kalan elektrikli aracın başka bir elektrikli araçtan şarj almasına imkan tanıyor. Böylece elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkularının minimuma indirilmesi hedefleniyor. Fuarda en çok dikkat çeken diğer ürün ise insanlarla birlikte çalışabilen boya yaban robotik kol oldu. Motorlarının üzerinde bulunan sensörlerle insana temas ettiğini anlayabilen cihaz böylece daha güvenli bir kullanım imkanı sunuyor.

"Boya robotları insanla yan yana çalışabilir"

Robotik boya teknolojileri şirketinde Proje Müdürü İrfan Caner Aslan, "Kolaborotif boya robotları insan ile yan yana çalışabilir durumda görev yapabiliyorlar. Yan yana çalışırken insan ile temas ettiğinde durma özelliğine sahip. Normal robotlarda insan ile yan yana çalışma özelliği yok. Aynı zamanda el ile öğretme moduna sahip bir robot. Yani siz robotun tabancasından tutup elinizle yörüngeye hareket ettirdiğiniz zaman o yörüngeyi kaydedip arka planda program olarak kendisi çalıştırabiliyor. Kolaborotif boya robotları ilk kez kullanılıyor. Daha önceki endüstriyel robotların bazılarında bulunuyordu. Ancak boya robotlarında ilk kez kullanılıyor. Hem güvenliği üst seviyeye çıkartıyor hem de robotlar kullanılırken güvenli alan oluşturmamız gerekiyor. Ancak bu robotlarda bu alanı oluşturmamız gerekmediği için daha fazla bir alana sahip oluyoruz" dedi.

Elektrikli araçlar için özel yağ üretiliyor

Elektrikli araçlarda kullanılan yağlar hakkında bilgi veren CNG EXPO Ceosu Cengiz Yaman, "Madeni yağı sanayicilerinin iş birliğiyle madeni yağ fuarını düzenliyoruz. Bu sektör çok fazla üretim yapan bir sektör. Bu sektör ile alakalı dünyada 3 tane fuar düzenleniyor. Bir tanesi de Türkiye'de düzenleniyor. Bu fuar demir yolu, uzay, sanayi, havacılık, denizcilik sanayi gibi sektörlerde kullanılan yağların sergilendiği bir fuardır. Elektrikli araçların kullanım arttıkça motor yağı kullanımı düşüyor. Elektrikli araçlarda diğer araçlardan daha farklı olarak çok özel bir yağ kullanılıyor. Geleceğe hazırlanmak için daha fazla üretiliyor çünkü katma değeri yüksek yağ ürünleri olacak. Şu anda örnek vermemiz gerekirse bir motor yağı fiyatı 100 TL ise bir elektrikli araçta kullanılan yağın fiyatı bin TL litre fiyatı. Bu nedenle sektör bu yeniliği yakalayıp geleceğe dönük yatırımlarına başladı. Üretilen bu ürünler sadece Türkiye'de satılmıyor. Ortadoğu ve Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor" diye konuştu. - İSTANBUL