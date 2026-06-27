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Çinli kompresör üreticisi Kaishan Grup, İzmir'deki fabrikasını hizmete açtı

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Çin merkezli Kaishan Grup, İzmir Serbest Bölgesi'nde 20 milyon dolar yatırımla kurduğu kompresör fabrikasını hizmete açtı. Fabrikada 120 kişi istihdam edilecek ve üretimin tamamı ihraç edilecek.

Dünyanın önde gelen kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Grup, Türkiye'deki ilk fabrikasını İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) hizmete açtı.

İZBAŞ'taki açılış törenine Kaishan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cao Kejian, İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ile davetliler katıldı.

Cao Kejian, açılıştaki konuşmasında, Türkiye'deki yatırımlarına 6 yıl önce başladıklarını, jeotermal santralleri üzerine Çanakkale ve Manisa'da çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve buradaki yatırımlarına devam etmek istediğini ifade eden Cao, şunları kaydetti:

"İZBAŞ'a kurulan fabrika yaklaşık 20 bin metrekare arazi üzerine kuruldu ve 13 bin metrekare kapalı alana sahip. Tesiste hava kompresörlerinin ana ünite üretimi, montajı ve test süreçleri dahil olmak üzere tam kapsamlı üretim gerçekleştirilebiliyor. Bu tesis, Kaishan Grubu'nun yurt dışındaki üçüncü fabrikası olmasının yanı sıra, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına yönelik önemli bir üretim üssü niteliği taşıyor. Fabrikanın tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık yaklaşık 50 milyon dolar üretim değeri oluşturması hedefleniyor."

Fabrikanın genel müdürü Sıla Güngötekin ise üretimlerinin tamamının ihracata dönük olacağını dile getirdi.

İlk etapta 120 kişinin istihdam edileceğini ve bunun tamamının Türkiye'deki gençlerden oluşacağını bildiren Güngötekin, grup olarak Türkiye'deki yatırımların süreceğini ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli ise tesisin Kaishan Grup tarafından 20 milyon doların üzerinde yatırım bedelle kente kazandırıldığını belirtti.

Bu yıl kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan'ın İZBAŞ fabrikasında üreteceği kompresörlerin dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç edileceğini anlatan Sevimli, şunları söyledi:

"Küresel ölçekte güçlü ve köklü bir grubun yatırım rotasında İZBAŞ'ın yer alması, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne kadar stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor. Bu önemli tesis, yalnızca bir üretim altyapısının değil, aynı zamanda yüksek teknoloji, mühendislik kapasitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının da ülkemize transferi anlamını taşıyor."

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fabrika gezildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
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