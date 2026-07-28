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Çine OSB, 300 Milyon Euro’luk Çinli Rüzgar Türbini Devine Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor

Çine OSB, 300 Milyon Euro’luk Çinli Rüzgar Türbini Devine Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor
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Yeşil OSB sertifikalı Çine OSB, 300 milyon Euro yatırımla rüzgar türbini kanat tesisi kurmayı planlayan Çinli bir firmanın ilk tercihi olmaya yakın. Lojistik avantajı, Güllük Limanı bağlantısı ve altyapısıyla dikkat çeken bölge, Bandırma OSB’ye karşı öne çıkıyor. Ağustos sonunda kesin kararın açıklanması beklenirken, tesiste 600 kişiye istihdam ve yüzde 65 yerlilik oranı hedefleniyor.

Türkiye'de yeşil OSB sertifikasına sahip Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan ve bünyesinde 112 Acil sağlık istasyonu, itfaiye ve karakolu bulunan Çine OSB, dev bir dünya markasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çinli rüzgar türbini devi bir firmanın Türkiye'de kurmayı planladığı yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki kanat üretim tesisi yatırımı için Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme yaptığı öğrenildi. Türkiye'de Bandırma OSB ile Çine OSB arasında tercih yapacağı öğrenilen firmanın; lojistik avantajı, hazır üretim altyapısı ve Güllük Limanı bağlantısı nedeniyle Çine OSB'ye sıcak baktığı ve nihai kararın ise Ağustos ayı sonunda netleşmesi beklendiği öğrenildi.

Şirket, yatırımın yer seçimi ve fizibilite çalışmalarını sürdürürken, son değerlendirmeler kapsamında geçtiğimiz günlerde Çinli heyet hem Çine hem de Bandırma OSB'de temaslarda bulunmuştu.

"Yaklaşık 600 kişi istihdam edilecek"

Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre 125 bin metrekareyi aşan alanda kurulması planlanan tesisin ilk etapta yaklaşık 600 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı, üretilecek rüzgar türbini kanatlarında en az yüzde 65 yerlilik oranına ulaşılması hedeflendiği öğrenildi. Yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki yatırım için Firma'nın Ağustos ayında vereceği karar merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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