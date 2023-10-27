Çin, Yabancı İşletmelerin Fikri Mülkiyet Korumasını Teşvik Ediyor

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey fikri mülkiyet düzenleyici kurumu, sıkı ve yasalara dayalı fikri mülkiyet (IP) koruması ve adil bir iş ortamının, yabancı işletmelerin Çin'de patent başvuruları yapmalarını ve faaliyet göstermelerini teşvik ettiğini belirtti.

Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi Başkanı Shen Changyu, patent transferlerini teşvik etmeye yönelik bir eylem planına ilişkin Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Shen, yabancı fikri mülkiyet sahiplerinin Çin'e olan güvenini teyit eden bazı verileri de paylaştı. Buna göre, 2012'den Eylül 2023'e kadar, Çin'de 897.000 geçerli buluş patenti dahil olmak üzere 1,05 milyonun üzerinde yabancı buluş patenti verildi. Bu yılın ilk yedi ayında, Çin'in fikri mülkiyet telif hakları ithalat ve ihracatı 223,8 milyar yuan (yaklaşık 30,59 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artış gösterdi. İthalat hacmi ise yıllık yüzde 2,8 artışla 175,17 milyar yuan oldu.

Shen, "Bu veriler yabancı işletmelerin Çin'in fikri mülkiyet koruma çalışmalarını tanıdığını gösteriyor" dedi.

Shen, Çin'in iletişim mekanizmalarını geliştirme çabaları ile hem yerli hem de yabancı işletmeler için eşit fikri mülkiyet korumasını sürdürme ve patentli teknolojilerde uluslararası işbirliğini teşvik etme gibi yabancı işletmelerin endişe ve taleplerini ele alma çabalarını artıracağını belirtti.