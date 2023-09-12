Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 638 Proje İmzalandı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT) sırasında 638 projeye ilişkin anlaşmalar imzalandı. Anlaşmaların toplam değeri 484,57 milyar yuan olarak açıklandı. Fuar, dijital ekonomi, akıllı üretim, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile kırsal alanların yeniden canlandırılması konularına odaklandı.

XİAMEN, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde Pazartesi günü sona eren 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı (CIFIT) sırasında 638 projeye ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Pazartesi günü açıklanan ilk verilere göre anlaşmalar 484,57 milyar yuan (yaklaşık 66,42 milyar ABD doları) tutarında yatırım öngörüyor. Bu rakam son beş yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

"Açık ve Entegre: Yüksek Kaliteli Kalkınmanın Anahtarı" temalı dört günlük etkinlik kapsamında forumlar, seminerler, sergiler ve iş eşleştirme oturumları gibi bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Bu yılki etkinlikte özellikle dijital ekonomi, akıllı üretim, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile kırsal alanların yeniden canlandırılması konularına odaklanıldı.

Fuardaki sergilere dünyanın dört bir yanından 1.000'i aşkın kuruluş ve işletme katıldı.

İlk olarak 1997 yılında düzenlenen CIFIT, ikili yatırımların artırılması ve küresel kalkınmanın kolaylaştırılmasına yönelik önemli bir platform haline gelmiş durumda.