Çin, Sıçuan'da 100 Milyon Ton Kaya Petrolü Rezervi Keşfetti

Güncelleme:
Sinopec, Çiciang ilçesinde 100 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfetti. Şirket, 2026-2030 döneminde günde 2 milyon ton üretim hedefliyor.

Çin petrol şirketi Sinopec, ülkenin batısındaki Sıçuan havzasında 100 milyon tonluk kaya petrolü rezervi keşfettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Çongçing şehrinin Çiciang ilçesinde keşif amaçlı açılan sondaj kuyusunda yeni rezerv bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon ton doğrulanmış rezervin bulunduğu kuyudan günde 38,64 metreküp petrol ile 10 bin metreküp doğal gaz çıkarılmaya başlandığı kaydedildi.

Sinopec, 2026 ile 2030 yılları arasında, günde 2 milyon ton üretim hedefiyle, yılda 100 milyon ton yeni kaya petrolü rezervi bulmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yıl 705 bin ton kaya petrolü üretmişti.

Büyük miktarda rezervlerin bulunmasına rağmen kaya petrolü çıkarılması jeolojik açıdan ulaşılması en güç ve çıkarılması maliyetli petrol kaynağı konumunda bulunuyor.

Kaya petrolü, Çin'in ham petrol üretiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
