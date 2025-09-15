Çin, Nvidia Hakkında Anti-Tekel Soruşturmasını Derinleştiriyor

Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında başlattığı anti-tekel soruşturmasında, şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini tespit ederek daha ileri soruşturma yürütülmesine karar verdi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden (SAMR) yapılan açıklamada, ilk incelemelerde Nvidia'nın, İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin, Çin'in Anti- Tekel Yasası'nı ihlal ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Nvidia'nın, devir işlemine verilen onayın şartlarına aykırı davrandığı vurgulanan açıklamada, bu konuda daha ileri soruşturma yürütüleceği belirtildi.

SAMR, Nvidia hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 9 Aralık 2024'te soruşturma başlatmıştı.

Nvidia, İsrailli ağ bağlantı ürünleri geliştiricisi Mellanox şirketini 2019'da 6,9 milyar dolara satın almıştı. Çin makamları, Nvidia'nın grafik işlemci üniteleri (GPU) ile Mellanox'un yüksek hızlı ağ bağlantı donanımlarının ve bunlarla ilgili yazılımların "Çin pazarına adil, makul ve ayrımcı olmayan şekilde sunulması" kaydıyla Nisan 2020'de satışa onay vermişti.

ABD'nin çip kısıtlamalarına tepki

Çin, daha önce de ABD'li hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisinin yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklanmıştı.

Her iki soruşturma da ABD'nin önceki Başkan Joe Biden döneminde çip ve bağlantılı teknoloji sektörlerinde Çin'e getirilen ihracat ve yatırım kısıtlamalarına karşılık olarak başlatılmıştı.

Nvidia'ya yönelik soruşturma kararının, ABD'nin, 12 Eylül'de aralarında çip sektöründe faaliyet gösterenlerin de olduğu 23 Çinli şirkete, "ulusal güvenliğe ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulundukları" gerekçesiyle ihracat kontrolü getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.