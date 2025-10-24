Haberler

Çin Merkez Bankası, Piyasaya 900 Milyar Yuan Aktaracak

Çin Merkez Bankası, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile 27 Ekim'de bankalara 900 milyar yuan (yaklaşık 126 milyar dolar) aktaracağını duyurdu. Bu operasyon, bankacılık sisteminde yeterli likiditeyi korumayı amaçlıyor ve piyasaya net 200 milyar yuan aktarılması bekleniyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve finans kuruluşlarına 1 yıl vadeli borçlanma imkanı veren "Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF)" ile 27 Ekim'de piyasaya 900 milyar yuan (yaklaşık 126 milyar dolar) aktaracağını bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, sabit miktar, faiz teklifi ve çoklu fiyat teklifi metoduyla gerçekleştirilecek operasyonun, bankacılık sisteminde yeterli likiditeyi korumayı amaçladığı belirtildi.

Bu ay vadesi dolacak 700 milyar dolar (yaklaşık 98 milyar dolar) borç geri ödeneceğinden, operasyon sonunda piyasaya net 200 milyar yuan (yaklaşık 28 milyar dolar) aktarılmış olacak.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından 1 yıl vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Merkez Bankası, "Kısa Vadeli Borç Aracı (SLF)" ile de piyasaya gecelik, haftalık ve aylık borç verebiliyor.

Merkez Bankası ayrıca haftalık ve iki haftalık ters repo işlemleri ile menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya para aktarıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
