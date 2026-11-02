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Çin Merkez Bankası borsa düşüşü sonrası 100 milyar yuanlık takas aracını başlatacak

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Çin Merkez Bankası, borsadaki düşüşün ardından likiditeyi artırmak için 100 milyar yuan (yaklaşık 15 milyar dolar) hacmindeki takas aracını yarın devreye alacak. Daha az likit varlıklarını daha likit varlıklarla değiştirme imkanı sunacak araca 31 finans kuruluşu başvurdu.

Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi piyasalarındaki düşüşün ardından yatırımlar için likiditeyi artırmak amacıyla bir takas aracını devreye sokacağını bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamaya göre, 100 milyar yuan (yaklaşık 15 milyar dolar) hacminde olması öngörülen takas aracıyla, menkul kıymetler ve varlık yönetimi şirketleri, hisse senedi piyasalarında yatırım için kullanılmak üzere devlet tahvilleri ve hazine bonolarını, kurumsal tahviller, hisse senetleri ve borsa fonlarını teminat göstererek takas edebilecek.

Takas mekanizması, kurumsal yatırımcılara, hisse senedi piyasalarına yatırım yapılması kaydıyla daha az likit varlıklarını daha likit varlıklarla değiştirme imkanı verecek.

Hisse senedi piyasalarındaki likiditeyi ve işlem hacmini artırmayı hedefleyen takas aracına şu ana kadar 31 finans kuruluşu başvurdu.

Bir yıl vadeli takas aracı, yarın itibarıyla faaliyete geçecek.

Merkez Bankasının ilk kez 2024'te başlattığı takas mekanizması daha önce iki tur finansman için kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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