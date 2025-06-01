Çin Limanlarındaki Kargo Taşımacılığı Yükseliyor, ABD ile Ticaret Gerilimi Devam Ediyor

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2025'in ilk 4 ayında yıllık bazda artış kaydederken, ABD ile tarife restleşmesinin yarattığı dış şoka karşı direnç işareti verdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde ülke limanlarında taşınan kargo yükü 5,75 milyar ton, konteyner miktarı 110 milyon TEU oldu.

Kargo yükü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7, birim konteyner sayısı ise yüzde 7,9 artış kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında gümrük vergilerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkilerinin hissedildiği nisan ayında taşınan yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı.

Çin'in ihracatı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artış kaydetmişti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i 90 günlük geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.