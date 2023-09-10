Çin, Karbon Emisyonlarını Azaltmada Önemli Katkılar Sunuyor

İzlanda'nın Çin Büyükelçisi, Taiyuan'da düzenlenen düşük karbonlu kalkınma forumunda Çin'in karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedefliyor.

1. 2023 Taiyuan Enerji ve Düşük Karbon Kalkınma Forumu'ndan çeşitli görüntüler

İzlanda'nın Çin Büyükelçisi Thorir Ibsen, Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenen düşük karbonlu kalkınma forumu sırasında verdiği bir demeçte, Çin'in karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

"Uzun vadeli bir işbirliğimiz var. Bu işbirliği aslında 40 yıl önce Çin'den uzmanların, jeotermal enerjinin ev ısıtmasında nasıl kullanılacağını öğrenmek amacıyla İzlanda'ya gelmeye başladığı dönemde ortaya çıktı.

Bu işbirliği bugün çok daha büyük ölçeğe, ticari bir ölçeğe ulaştı.

Taiyuan'daki forumda işbirliği yapan ve Çin'de faaliyet gösteren şirketlerimiz var ama aynı zamanda karbonun yakalanması ve metanole dönüştürülmesi gibi yeni bir teknoloji de tanıtıyoruz.

Çin büyük bir ülke, büyük bir nüfus, büyük bir ekonomi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi.

Dolayısıyla Çin'in karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik katkısı çok değerli ve çok önemli."

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.

(XHTV)