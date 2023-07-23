Çin, İstilacı Yabancı Türleri Önlemek İçin Eylem Planını Hayata Geçirdi

Çin, ülkenin ekolojik güvenlik ve biyolojik çeşitliliğini koruma çabaları kapsamında, istilacı yabancı türlerin ülke genelindeki sınır limanlarından girişini önleme amaçlı üç yıllık bir eylem planını hayata geçirdi. Plan kapsamında gelişmiş teknoloji ve akıllı ekipman kullanımı güçlendirilecek, risk analizi ve karantina denetim prosedürleri hızlandırılacak.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da, Changsha Gümrük İdaresi tarafından denizaşırı ülkelerden kente gönderilen bir pakette ele geçirilen zehirli canlı karıncalar, 18 Aralık 2020. (Fotoğraf: Changsha Gümrük İdaresi/Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin ekolojik güvenlik ve biyolojik çeşitliliğini koruma çabaları kapsamında, istilacı yabancı türlerin ülke genelindeki sınır limanlarından girişini önleme amaçlı üç yıllık bir eylem planını Cumartesi günü hayata geçirdi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda uluslararası ticaretin hızla gelişmesi ve sınır ötesi personelin sık değişimi nedeniyle ülke giderek artan şekilde istilacı yabancı tür riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

İdare, ülkeye girişi yasak olan toplam 1.405 canlı hayvan ve bitki türünün yılın ilk yarısında ele geçirildiğini ve yasadışı egzotik evcil hayvan ithal eden bir dizi suç çetesinin dağıtıldığını belirtti.

Plana göre, ülkeye sokulmak istenen yabancı türlerin anında tespit edilebilmesi için gelişmiş teknoloji ve akıllı ekipman uygulaması güçlendirilecek ve risk analizi ile karantina denetim prosedürleri hızlandırılacak.

Planda ayrıca, yabancı türlerin ülkeye girişini etkili şekilde önlemek için idarenin diğer hükümet daireleriyle işbirliği yapacağı belirtildi.