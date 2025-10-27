Haberler

Çin'in Sanayi Karlılığı Eylülde Yüzde 21,6 Arttı

Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı eylülde yıllık bazda yüzde 21,6 artış kaydetti. Ocak-eylül döneminde de karlılık yaşanan belirsizliklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 yükseldi.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, ocak-eylül döneminde karlılık, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 yükseldi.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Ağustostaki yüzde 20,4'lük artış, yıl içindeki karlılığı yüzde 0,9 ile yeniden pozitife çevirmişti.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, son aylarda şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı. İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma eğiliminin ortaya çıkmasıyla karlılığın yeniden ivme kazandığı gözleniyor.

ABD ile Çin arasında tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası, Çin'in tarife artışlarına karşılılık vermesiyle bir restleşmeye dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı, Çin'in buna karşılık vermesiyle tırmanan gerilim sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta müzakereler yürütmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri, müzakerelerin ikinci turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da İsveç'in başkenti Stockholm'de yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde de tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 14-15 Eylül'de müzakere yürüten heyetler, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya gelmeye karar vermişti. En son 25-26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen heyetler, tarifeler konusunda "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını, anlaşmayla ilgili kararı, iki ülke liderinin 30 Ekim'de yapacakları görüşmede vereceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
