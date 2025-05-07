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Çin'in Döviz Rezervleri Nisan'da 3 Trilyon 281 Milyar Doları Aştı

Çin'in Döviz Rezervleri Nisan'da 3 Trilyon 281 Milyar Doları Aştı
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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, nisan ayı itibarıyla döviz rezervlerinin 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu, bir önceki aya göre 41 milyar dolarlık bir artış gösteriyor.

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, nisan ayında 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Nisan 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri nisan sonunda bir önceki aya göre 41 milyar dolar artış kaydetti.

Mart ayına kıyasla yüzde 1,27 artan rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 281 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri, 17 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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