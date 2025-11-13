Haberler

Çin'in Batarya Satışları Yüzde 48,9 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, elektrikli araçların yaygınlaşması ile batarya endüstrisinde hızlı bir büyüme kaydetti. 2023'ün ilk 9 ayında batarya satışları geçen yıla göre yüzde 48,9 artarak 786 gigavat saate ulaştı. Çin'in batarya ihracatı da yüzde 32,7 artış gösterdi.

Çin'in batarya endüstrisi, elektrikli araçların dünya çapında yayılmasının etkisiyle hızlı büyümeye devam ediyor.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığına bağlı Donanım Endüstrisi Gelişim Merkezinin yayımladığı rapora göre, ülkenin batarya satışları bu yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,9 arttı.

Batarya satışları, şarj kapasitesi bakımından yıllık yüzde 48,9 artışla 786 gigavat saate, batarya ihracatı yüzde 32,7 artışla 129 gigavat saate ulaştı.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasına paralel olarak batarya kurulum hacmi 2024'te dünya genelinde yüzde 27,2 artışla 894,4 gigavat saat olmuştu.

Bu dönemde dünyanın ilk 10 batarya üreticisi şirketinden 6'sı Çinli firmalardan oluşurken, Çin'in küresel üretimdeki payı yüzde 67,1'e çıkmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Türkiye'ye doğru yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı

Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
İsmi bahis soruşturmasında geçen iki futbolcu, TFF'ye tazminat davası açıyor

İsmi bahisle anılan iki yıldız futbolcudan TFF'ye tazminat davası
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.