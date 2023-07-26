Çin-Güney Asya Fuarı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği İçin Önemli Bir Platform Haline Geldi

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin-Güney Asya Fuarı'nın, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği için önemli bir platform haline geldiğini söyledi. Bu yılki fuar 16-20 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde gerçekleştirilecek. Fuar, çay ürünlerini ve kültürünü tanıtmak amaçlı gerçekleştirilecek ilk Güney Asya çay festivaline de ev sahipliği yapacak.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde düzenlenen 6. Çin-Güney Asya Fuarında bir katılımcı canlı yayın aracılığıyla ürünlerini tanıtıyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin- Güney Asya Fuarı'nın, Çin ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği için önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Bu yılki fuar 16-20 Ağustos tarihleri arasında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Kunming kentinde gerçekleştirilecek. Li, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılından bu yana yedincisi düzenlenecek olan fuarın bu yıl tamamen fiili katılımla gerçekleştirileceğini söyledi.

Li, Çin ile Güney Asya ülkeleri arasındaki yıllık ticaret hacminin on yıl önce 100 milyar ABD dolarının altında olduğunu, ancak bu rakamın 2022'de yıllık ortalama yüzde 8,3'lük bir artış göstererek 200 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Li, Çin'in Pakistan, Bangladeş ve Maldivler gibi ülkelerin en büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirtti.

Şu ana kadar 60'ın üzerinde ülke ve bölge fuara katılma niyetini ifade etti. Bu yılki etkinliğe yaklaşık 1.000 işletmenin katılması bekleniyor. Fuar 4. Çin-Güney Asya İşbirliği Forumu da dahil olmak üzere sekiz foruma ve işbirliği projeleri için bir imza töreni de dahil olmak üzere üç ayrı etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Bu yılki fuarda çay ürünlerini ve kültürünü tanıtmak amaçlı gerçekleştirilecek ilk Güney Asya çay festivalinin yanı sıra, çevrimiçi konferans, iş görüşmeleri ve anlaşmaların imzalanmasını sağlayan dijital bir platform da yer alacak.