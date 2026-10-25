Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'e doğrudan yabancı yatırım 9 ayda yüzde 4,3 azalarak 548,8 milyar yuana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığına göre, doğrudan yabancı yatırımlar ocak-eylül 2026'da yüzde 4,3 azalarak 548,8 milyar yuana geriledi. Yüksek teknoloji yatırımları ise yüzde 33,8 artarak 228,5 milyar yuana ulaştı.

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, bu yılın ilk üç çeyreğinde de devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-eylül 2026'da 548,8 milyar yuana (82,1 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 131,9 milyar yuan (19,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 404,8 milyar yuan (60,6 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerine yatırımlar arttı

Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere dağılımına bakıldığında, yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı. Bu sektörlerdeki yatırımlar yıllık bazda yüzde 33,8 artışla 228,5 milyar yuan (34,2 milyar dolar) ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 41,6'sını oluşturdu.

Doğrudan yabancı yatırımların azaldığı sektörlere dair istatistikler paylaşılmazken, bilimsel ve teknolojik buluşların ticarileştirilmesi hizmetlerinde yüzde 76,8, AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yüzde 59,2, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 32,8 arttığı belirtildi.

Gelen yatırımların azaldığı ülkelere dair istatistikler paylaşılmazken, Kanada'dan yüzde 90,5, Fransa'dan yüzde 31,8, İsviçre'den yüzde 26, ABD'den yüzde 7,7 ve Güney Kore'den yüzde 6,8 arttığı kaydedildi.

Çin'de 2026'nın ilk 9 ayında yabancı yatırımla 47 bin 800 şirket kuruldu. Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki kısıtlamalar ve tarife politikalarının yarattığı belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Yayınlandığı gün...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
87 yaşındaki kadının evden çıkarılması ülkeyi ayağa kaldırdı! Hükümet erken seçim kararı aldı

Bir tahliye ülkenin kaderini değiştirdi! Hükümetten kritik karar
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş

Onlar bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler

Bu artık protesto falan değil, vahşet!
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu

Bu görüntünün sebebi kaos, kargaşa değil
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...