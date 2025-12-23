Çin, ABD'nin, dron üreticisi DJI'yı ulusal güvenlik riski listesine almasına tepki gösterdi

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli sivil dron üreticisi DJI'yı "ulusal güvenliğe kabul edilemez risk oluşturduğu" gerekçesiyle yaptırım listesine almasına itiraz etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı esneterek Çinli şirketlere karşı ayrımcı listeler oluşturmasına karşı olduğunu bildirdi.

Sözcü, Washington yönetimine, bu hatalı uygulamaya son vererek, Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan ortam sağlama çağrısında bulundu.

FCC, dün, DJI dahil yabancı dron üreticilerini, "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez risk oluşturan şirketler listesine" aldığını bildirmişti. Düzenleyici kurum, bu kararı, Beyaz Saray öncülüğünde gerçekleştirilen kurumlar arası risk değerlendirmesi uyarınca aldığını belirtmişti.

Listeye dahil edilmesi, dünyanın en büyük sivil dron üreticisi şirketin yeni model ve parçalarının ABD'de satışı için onay almasını engelleyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı 2020'de, ABD Hazine Bakanlığı ise 2021'de DJI'yı yaptırım listesine almış, ABD'li şirketlerin bu şirket ile alışverişlerine kısıtlama getirilmiş, hisselerinin alınıp satılması yasaklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da 2022'de Çinli şirketi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Askeri Şirketleri" listesine aldığını duyurmuştu.