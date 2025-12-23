Haberler

Çin, ABD'nin, dron üreticisi DJI'yı ulusal güvenlik riski listesine almasına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun DJI'yı 'ulusal güvenliğe kabul edilemez risk' oluşturduğu gerekçesiyle yaptırım listesine almasına itiraz etti. Çin, bu durumun ayrımcı olduğunu belirtti.

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli sivil dron üreticisi DJI'yı "ulusal güvenliğe kabul edilemez risk oluşturduğu" gerekçesiyle yaptırım listesine almasına itiraz etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı esneterek Çinli şirketlere karşı ayrımcı listeler oluşturmasına karşı olduğunu bildirdi.

Sözcü, Washington yönetimine, bu hatalı uygulamaya son vererek, Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan ortam sağlama çağrısında bulundu.

FCC, dün, DJI dahil yabancı dron üreticilerini, "ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez risk oluşturan şirketler listesine" aldığını bildirmişti. Düzenleyici kurum, bu kararı, Beyaz Saray öncülüğünde gerçekleştirilen kurumlar arası risk değerlendirmesi uyarınca aldığını belirtmişti.

Listeye dahil edilmesi, dünyanın en büyük sivil dron üreticisi şirketin yeni model ve parçalarının ABD'de satışı için onay almasını engelleyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı 2020'de, ABD Hazine Bakanlığı ise 2021'de DJI'yı yaptırım listesine almış, ABD'li şirketlerin bu şirket ile alışverişlerine kısıtlama getirilmiş, hisselerinin alınıp satılması yasaklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da 2022'de Çinli şirketi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Askeri Şirketleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Esenboğa'dan kalkan özel bir jetle radar bağlantısı koptu

Esenboğa'dan kalkan özel jetle radar bağlantısı koptu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Babacan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız

Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Babacan'dan net yanıt
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Habertürk grubundan açıklama: Spekülasyonlar 1300 çalışanımızı derinden üzmektedir

Uzun süre çalıştıkları kurumdan dikkat çeken açıklama
Almanya'da 100 gün izole yaşayana 23 bin Euro

100 gün dünyayla ilişiğini kesene 23 bin Euro verecekler
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü