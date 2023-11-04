Çin Devlet Demiryolları Grubu 2023'ün İlk Üç Çeyreğinde Gelirlerini Artırdı

Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti., 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ticari gelirlerinin yıllık yüzde 16,1 artışla 908 milyar yuana (yaklaşık 126,5 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Şirket ayrıca 12,1 milyar yuan kar elde etti.

Beijing-Tianjin Şehirlerarası Demiryolu'nda işleyen bir tren (solda), Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Güney Demiryolu İstasyonu'nda yolcularını bekliyor, 1 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti., 2023 yılının ilk üç çeyreğinde ticari gelirlerinin yıllık yüzde 16,1 artışla 908 milyar yuana (yaklaşık 126,5 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı.

Bu hafta başında 2023'ün ilk üç çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayan firma, söz konusu dönemde 12,1 milyar yuan kar elde ettiğini kaydetti.

Açıklamada, ilk üç çeyrekte şirketin toplam taşımacılık gelirinin yıllık yüzde 37,7 artışla 731,7 milyar yuana ulaştığı, borç oranının ise 2022 sonuna kıyasla 0,57 puan düşüşle yüzde 65,81 olduğu ifade edildi.