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Çin menşeli dişçilikte kullanılan freze makineleri ithalatında damping önlemi uygulanacak

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Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli dişçilik freze makinelerinde damping tespit ederek adet başına 8 bin 555 dolar kesin önlem uygulanmasına karar verdi.

Çin menşeli dişçilikte kullanılan freze makineleri ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çin menşeli "dişçilikte kullanılan diş freze/kazıyıcı makineleri" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayıyla söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanması benimsendi.

Buna göre, Çin'den yapılan dişçilikte kullanılan diş freze/kazıyıcı ithalatında adet başına 8 bin 555 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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