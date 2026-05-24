Çin menşeli alüminyum şerit ithalatına damping önlemi

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli bazı alüminyum yaprak ve şerit ürünlerinin ithalatında CIF bedelinin yüzde 22'si oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi. Önlem 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Çin menşeli "bazı alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler" ithalatına dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin menşeli "kalınlığı 0,2 milimetreyi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler" ve "diğerleri" ürünlerine yönelik tamamlanan damping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Çin menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildi.

Çin menşeli ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 22 düzeyinde dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
