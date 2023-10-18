Çin'deki Fuling Kaya Gazı Sahası Üretimini Artırıyor

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası, bu yıl Ekim ayı ortası itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 182 artışla 15.212 tonun üzerinde kaya petrolü üretti. Fuling, son on yıldır kaya gazı çıkarımı sırasında kaya petrolü kaynaklarını geliştiriyor. Sinopec Jianghan Petrol Sahası'nın Fuling şubesine göre bu kaya gazı sahası, üretimi arttırmak için teknolojik yenilikler de elde etmeye çalışıyor.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'e bağlı Fuling'de yer alan Fuling kaya gazı sahasındaki gaz toplama istasyonunda rutin bakım işlemlerini gerçekleştiren bir teknisyen, 21 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası bu yıl Ekim ayı ortası itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 182 artışla 15.212 tonun üzerinde kaya petrolü üretti.

Fuling, son on yıldır kaya gazı çıkarımı sırasında kaya petrolü kaynaklarını geliştiriyor. Fuling Kaya Gazı Sahası'nın geliştiricisi olan Sinopec Jianghan Petrol Sahası'nın Fuling şubesine göre bu kaya gazı sahası, üretimi arttırmak için teknolojik yenilikler de elde etmeye çalışıyor.

2014 yılında ticari olarak geliştirilmeye başlanan Çin'in ilk büyük ölçekli kaya gazı sahası olan Fuling, Çin'deki Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'ten fazla şehir için temiz bir enerji kaynağı haline geldi.