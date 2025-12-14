Haberler

Çin'de yapay zeka endüstrisinin değerinin 170 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi'nin raporuna göre, yapay zeka endüstrisinin değeri 2024'te 900 milyar yuana ulaşırken, 2025'te bunun 1,2 trilyon yuana çıkması bekleniyor. Yapay zeka uygulamalarının özellikle imalat sektöründe yaygınlaşması dikkat çekiyor.

Çin'de yapay zeka endüstrisinin toplam parasal değerinin 2025'te 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 170 milyar dolar) aşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığına bağlı Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi (CAICT), Pekin'de düzenlenen endüstri forumunda sektörün güncel durumuna ilişkin değerlendirme raporunu paylaştı.

Raporda yapay zeka alanında çalışan çekirdek endüstrinin toplam değerinin 2024'te 900 milyar yuanı (127,5 milyar dolar) aştığı, 2025'te ise 1,2 trilyon yuana (yaklaşık 170 milyar dolar) aşacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bu yıl yapay zeka modellerinin dil kabiliyetlerinin yüzde 30, çok biçimli anlama kabiliyetlerinin ise yüzde 50 arttığına dikkat çekilen raporda, yapay zeka teknolojisinin teknik inovasyondan gerçek dünyada sonuçlar doğuran üretken bir güç haline geldiği kritik dönüm noktasına ulaştığı vurgulandı.

Raporda, bu yılın başından beri büyük dil modellerinin imalat alanında kullanılmasının yaygınlaştığına işaret edilerek, imalatta yapay zeka uygulama senaryolarının payının yüzde 19,9'dan yüzde 25,9'a yükseldiği aktarıldı.

Yapay zeka ile robotiğin bir araya geldiği entegre yapay zeka sektörünün de hızlı büyüme gösterdiği, bu alandaki sanayi zincirinde faaliyet gösteren 350'den fazla şirkete 2025'te 40 milyar yuan (5,6 milyar dolar) finansman aktarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
title