Çin'de TÜFE Temmuz Ayında Yüzde 0,2 Arttı
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Çin'de Temmuz ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Haziran ayına göre yüzde 0,2 arttı. Gıda fiyatları düşerken, gıda dışı ürün fiyatları ise yükseldi. Aylık artışın tüketici talebindeki toparlanmadan kaynaklandığı belirtildi.
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Pingyi ilçesindeki bir süpermarkette sebze seçen insanlar, 10 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wu Jiquan/Xinhua)
BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Çin'de Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 0,2 yükseldi.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1 düşerken, gıda dışı ürün fiyatları önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.
NBS istatistikçisi Dong Lijuan, aylık artışın tüketici talebinde devam eden toparlanmadan kaynaklandığını söyledi.
Dong'a göre yıllık bazda TÜFE, 2022'nin aynı dönemindeki yüksek baz etkisinden dolayı yüzde 0,3 geriledi.
Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE yıllık yüzde 0,8 oranında artarken, Haziran'a kıyasla artış hızı 0,4 yüzde puan büyüdü.
Ocak-Temmuz dönemindeki ortalama TÜFE, yıllık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi.