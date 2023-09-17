Çin'de Tren Biletleri Rekor Satış Yaptı

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, tek bir günde 22,88 milyon tren biletinin satıldığını açıkladı. Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatillerine yönelik tren biletlerinin ön satışı büyük ilgi gördü.

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Cuma günü 22,88 milyon tren biletinin satılmasıyla tek günde satılan bilet sayısında yeni bir rekor kırıldığını belirtti.

Şirketten Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in resmi demiryolu bilet rezervasyon sitesi 12306.cn ve sitenin resmi uygulaması üzerinden toplam 20,95 milyon tren bileti satıldı.

29 Eylül'den 6 Ekim'e kadar sürecek olan Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatillerine yönelik tren biletlerinin ön satışı Cuma günü başladı.

Şirket yetkilisi, bilet satışlarındaki artışın, halkın seyahat talebi ile ekonomik ve sosyal kalkınma eğilimlerini yansıttığını belirtti. Yetkili, 15 Eylül'de rekor kıran bilet satışlarının, yaklaşan Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün'ün birleşmesiyle oluşan "altın hafta" tatili sırasında seyahat için güçlü bir talebin göstergesi olduğunu ifade etti.

Çin'de 27 Eylül'den 8 Ekim'e kadar sürecek olan 12 günlük seyahat furyası sırasında 190 milyon kişinin trenle seyahat etmesi bekleniyor. Bu yıl 29 Eylül'e denk gelen Güz Ortası Festivali, genellikle aile buluşmaları, dolunayın izlenmesi ve ay pastası yenmesiyle kutlanan geleneksel bir Çin Festivali.