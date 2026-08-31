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Çin'de imalat PMI ağustosta 49,8'e yükseldi

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Çin'de imalat PMI, ağustosta aylık bazda artış gösterse de 49,8'de kalarak daralma bölgesinde kaldı. Yeni siparişler ve ihracat siparişleri artarken, analistler iç talep zayıflığının sektör üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtiyor. İmalat dışı PMI ise 49'da sabit kaldı.

Çin'de imalat sektöründeki ekonomik aktivite, temmuzda girdiği daralma seyrini bu ay da sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı verilere göre, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta geçen aya göre 0,6 puan artarak 49,8 oldu.

İmalat aktivitesi geçen aya kıyasla artsa da genişleme ile daralma arasındaki eşik olan 50'nin altında kaldı.

İmalat PMI içinde yeni siparişler alt endeksi 48,5'ten 50,6'ya, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 49,6'dan 50,1'e yükseldi.

NBS İstatistikçisi Huo Lihui, ağustosta imalat sektörünün büyük bölümünde iş ortamının iyileştiğini, anket yapılan 21 iş kolunun 16'sında aktivite artışı bildirildiğini belirtti.

Huo, hem üretimin hem de talebin birbirine bağlı olarak arttığına işaret ederek, özellikle yüksek teknoloji imalatında ve büyük ölçekli üreticilerin faaliyetlerinde artış olduğunu kaydetti.

Analistler, siparişlerdeki artışa rağmen imalat aktivitesinin hala daralma seyrinde olduğuna dikkati çekerek iç talepteki zayıflığın etkisinin sektörde hissedilmeye devam edildiğini ifade etti.

İmalat Sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerilemiş, martta ise 1,4 puan artarak 50,4'e yükselmişti. Nisanda 0,1, mayısta ise 0,3 puan gerileyen endeks, haziranda 0,3 puan artarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Endeks temmuzda 1,1 puan azalarak 49,2'ye gerilemişti.

İmalat Dışı PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan İmalat Dışı PMI endeksi de ağustosta 49 puanda sabit kalarak daralma seyrini sürdürdü.

İmalat Dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme bölgesinde tamamladıktan sonra ocakta 49,4'e gerilemiş, şubatta 49,5'e, martta ise 50,1'e yükselmişti. Nisanda 49,4'e gerileyen endeks, mayısta 50,1'e, haziranda 50,2'ye çıkarak yeniden genişleme seyrine girmişti. Endeks, temmuzda 1,2 puan gerileyerek 49 olmuştu.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin satın alma yöneticilerinin değerlendirmeleriyle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerde artışa, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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