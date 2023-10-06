Haberler ›› Ekonomi ›› Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Tatiliyle Seyahat Rezervasyonları Arttı

Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün Tatiliyle Seyahat Rezervasyonları Arttı

Çin'de devam etmekte olan 8 günlük Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatili boyunca yaşanan seyahat furyası, ülkedeki güçlü tüketim talebine örnek teşkil ediyor. Alibaba'nın seyahat platformu Fliggy'ye göre tatil sırasında yurtiçi seyahat rezervasyonları bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 600, yurtdışı seyahat rezervasyonları ise yüzde 2.000'den fazla arttı.