Çin'de elektrik üretimi eylülde yıllık yüzde 1,2 azalarak 829,4 milyar kWh oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin'de elektrik üretiminin eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 azaldığı bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, büyük ölçekli enerji işletmelerinin elektrik üretimi, Eylül 2026'da, yıllık bazda yüzde 1,2 azalarak 829,4 milyar kilovatsaat oldu.

Bu dönemde termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 3,1 azalırken hidroelektrik üretimi yıllık bazda yüzde 18,1, nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 21,5, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 19,5 ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 10,6 arttı.

Elektrik üretimi 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 7,49 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Kaynak: AA