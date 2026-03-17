Çin'de elektrik tüketimi ocak ve şubat aylarında yüzde 6,1 arttı

Güncelleme:
Çin'de Ocak-Şubat 2026 döneminde elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 1,65 trilyon kilovatsaat seviyesine ulaştı. Tarım, imalat sanayi ve hizmet sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi.

Çin'de elektrik tüketimi, yılın 2 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, Ocak-Şubat 2026 döneminde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6,1 artarak 1,65 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,4 artışla 22,3 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,3 artışla 1,03 trilyon kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,3 artışla 323,1 milyar kilovatsaate çıktı.

Hanehalkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 2,7 artışla 281,3 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
