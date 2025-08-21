Çin'de Elektrik Tüketimi Temmuz'da Yüzde 8,6 Arttı

Çin, Temmuz 2025 itibarıyla elektrik tüketimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 oranında artırarak 1,02 trilyon kilovatsaate ulaştı. Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 18'lik bir artış gösterdi.

Çin'de elektrik tüketimi, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi, Temmuz 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Bu dönemde toplam elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 1,02 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 20,2 artışla 17 milyar kilovatsaate, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 4,7 artışla 593,6 milyar kilovatsaate, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 10,7 artışla 208,1 milyar kilovatsaate çıktı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 18 artışla 203,9 milyar kilovatsaat oldu.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 5,86 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
