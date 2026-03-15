Çin'de Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 9,41 milyar seyahat yapıldı

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 9,41 milyar seyahat yapıldığını açıkladı. Seyahatlerin büyük bölümü kişisel otomobillerle gerçekleştirildi.

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı döneminde ülke içinde 9,41 milyar seyahat yapıldığı bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 2 Şubat-13 Mart tarihlerini kapsayan 40 günlük bayram döneminde ülke içindeki seyahat rakamlarını paylaştı.

Buna göre, Bahar Bayramı'nda seyahat sayısı geçen yılki aynı döneme kıyasla yüzde 4,3 artarak, 9,41 milyar oldu.

Bu dönemde seyahatlerin büyük çoğunluğunu oluşturan 8,74 milyar sefer, kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşti.

540 milyon yolcu demir yollarıyla, 94,39 milyon yolcu hava yollarıyla, 35,97 milyon yolcu ise deniz ve nehir yollarıyla seyahat etti.

Çin geleneğinde Bahar Bayramı'nda insanların memleketlerine dönerek aileleriyle bir araya gelmeleri önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ülke içinde yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor."

Kaynak: AA / Emre Aytekin
