Çin Başbakanı Li Qiang, Siemens ile endüstriyel dijitalleşme işbirliği umutlarını dile getirdi

Çin Başbakanı Li Qiang, Siemens'in Çinli ortaklarıyla endüstriyel dijitalleşme ile yeşil ve düşük karbonlu dönüşümde yeni işbirliği alanlarını genişletebilmesini ve daha fazla kazan-kazan sonucu elde edebilmesini umduğunu söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya'ya düzenlediği resmi gezisi kapsamında 20-21 Haziran tarihlerinde Bavyera eyaletini ziyaret etti. Li, Siemens'in Bavyera eyaletindeki genel merkezinde yetkililerle bir araya geldi. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

MÜNİH, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ülkesinin güçlü şekilde dijital Çin'in inşasını teşvik ettiğini belirterek, Siemens'in Çinli ortaklarıyla endüstriyel dijitalleşme ile yeşil ve düşük karbonlu dönüşümde yeni işbirliği alanlarını genişletebilmesini ve daha fazla kazan-kazan sonucu elde edebilmesini umduğunu söyledi.

Li, söz konusu ifadeleri, Çarşamba günü Almanya'nın Bavyera eyaletine ziyareti sırasında dile getirdi. Şirketin başkan ve CEO'su Roland Busch'un eşlik ettiği Li, şirketin genel merkezinde kapalı dikey tarım, dijital işletme deneyim merkezi, otomatik sınıflandırma robotları ve üst düzey manyetik rezonans ekipmanları gibi teknolojiler ile ürünlerin tanıtımlarını izledi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi için dijital teknolojinin kullanılmasının büyük önem taşıdığını ve geniş imkanlar sunduğunu kaydeden Li, yapay zekanın gelişiminde rasyonel planlamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.