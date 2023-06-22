Çin Başbakanı Li Qiang, BMW'nin Çin'deki kalkınmasına eşlik etmesini umduğunu söyledi

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya'nın Bavyera eyaletine yaptığı ziyaret sırasında BMW'nin Çin'deki kalkınmasına eşlik etmesini umduğunu söyledi. Li, BMW Welt yerleşkesinde elektrikli araçlar, yeni enerjili kalkınma ve insansız sürüşün gelişim trendi hakkında bilgi aldı. BMW Grubu Çin Bölgesi CEO'su Jochen Goller, Çin'in inovasyonda öncü olduğunu ve Çinli ve Alman şirketler arasındaki işbirliği için daha fazla fırsat sunacağını söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya'nın Bavyera eyaletinde BMW Welt'i ziyaret ediyor. Li, Almanya'ya resmi ziyareti kapsamında 20-21 Haziran tarihlerinde Bavyera eyaletine ziyarette bulundu. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

MÜNİH, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, BMW'nin "Çin'de, Kendi Evinde" stratejisini takip etmeyi sürdürmesini ve Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasına eşlik etmesini umduğunu söyledi.

Çin Başbakanı, Çarşamba günü Almanya'nın Bavyera eyaletine ziyareti sırasında söz konusu açıklamayı yaptı. BMW Welt yerleşkesinde BMW AG CEO'su Oliver Zipse eşliğinde diğer araçların yanı sıra akıllı ağa bağlı araçlar ve yeni enerjili araçlar gibi sergi alanlarını ziyaret eden Li, elektrikli araçlar, yeni enerjili kalkınma ve insansız sürüşün gelişim trendi hakkında bilgi aldı.

Otomotiv sektörünün, Alman şirketlerinin Çin'deki reform ve dışa açılma sürecine derinlemesine dahil olduğu önemli bir alan vazifesi gördüğünü belirten Li, Çin'in ise Alman otomotiv sektörünün kalite ortağı olduğunu vurguladı.

Zipse de Çin'in modernleşme sürecinin, BMW'nin kalkınmasına tanıklık ettiğini ve BMW'nin Almanya-Çin işbirliğinin derinleştirilmesine olumlu katkılarda bulunmaya devam edeceğini dile getirdi.

BMW Grubu Çin Bölgesi CEO'su Jochen Goller, Li'nin ziyareti vesilesiyle Xinhua'ya bir röportaj verdi. Goller, önemli bir pazar ve inovasyonda küresel lider olan Çin'in, Çinli ve Alman şirketler arasındaki işbirliği için daha fazla fırsat sunacağını söyledi.

Goller, "Çin şu anda büyük bir pazar ve aynı zamanda inovasyonda öncü" ifadelerini kullandı.