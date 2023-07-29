Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 10.000'e Ulaştı

Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı 10.000'e ulaştı. Bu yıl gerçekleştirilen seferlerde 1,08 milyon TEU'nun üzerinde mal taşındı. Çin-Avrupa yük trenlerinin güçlü talep, çevre dostu ve güvenli hizmet sunma avantajlarıyla bu başarı elde edildi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu kentinde bulunan Yiwu Batı Demiryolu İstasyonu'ndan kalkan bir yük treni, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- Cumartesi sabahı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu kentinden İspanya'nın başkenti Madrid'e doğru yola çıkan Çin-Avrupa yük treniyle bu yıl gerçekleştirilen Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı 10.000'e ulaştı.

Aksesuarlar, otomotiv parçaları, elektrikli bisikletler ve fotovoltaik modüller gibi çeşitli ürünlerden oluşan 110 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) malla yüklü tren, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Alataw Geçidi'nden geçerek yaklaşık 21 günde Madrid'e varacak.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Çin-Avrupa yük trenlerinde bu yıl 10.000 sefer sayısına geçen yıla göre 22 gün önce ulaşıldığını belirtti.

Bu trenler bu yıl, bir önceki yıla göre yüzde 27 artışla 1,08 milyon TEU'nun üzerinde mal taşıdı.

Şirket, bu başarıyı, salgın sonrası dönemde sınır ötesi ürün taşımacılığına yönelik güçlü talebe ve Çin-Avrupa yük trenlerinin her türlü hava koşulunda çalışabilmesi, büyük kapasiteye sahip olması, çevre dostu olup ve düşük karbon ayak izine sahip olmasının yanı sıra sorunsuz ve güvenli hizmet sunması gibi avantajlarına bağladı.