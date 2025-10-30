Çin-ABD Ticaret Müzakerelerinde İş Birliği Vurgusu

ÇİN Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde elde edilen kazanımların büyük çabalarla sağlandığını belirterek, ABD ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, bugün düzenlenen basın toplantısında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Çin-ABD ticaret istişarelerine ilişkin soruları yanıtladı. Çin-ABD ticaret müzakerelerinde elde edilen kazanımların büyük çabalarla sağlandığını söyleyen He, Çin'in ABD tarafıyla bu kazanımları hayata geçirerek, küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Sözcü He Yongqian, görüşmelerde elde edilen olumlu sonuçların, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde yürütülen diyalog ile iş birliğinin, sorunların çözümünde etkili bir yol olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.