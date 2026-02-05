Haberler

Çin, ABD'nin kritik mineraller için özel ticaret bloku oluşturma girişimine karşı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kritik mineraller ticareti için oluşturmayı düşündüğü tercihli ticaret bölgesinin uluslararası ticaret düzenini bozduğunu belirtti. Çin, açık ve kapsayıcı bir ticaret düzeninin önemine vurgu yaptı.

Çin, ABD'nin kritik minerallerin ticareti için bir grup ülkeyle "tercihli ticaret bölgesi" oluşturma girişimine karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çin'in herhangi bir ülkenin kendi kurallarını koyan küçük çıkar çevreleri oluşturarak uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini bozmasına karşı olduğunu ifade eden Sözcü Lin, "Açık ve kapsayıcı bir uluslararası ticaret düzeni, tüm tarafların ortak çıkarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lin, tüm tarafların küresel üretim tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğinin korunmasına olumlu katkı sağlama sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığında dün 50'den fazla ülkenin katılımıyla kritik minerallere yönelik bakanlar toplantısı düzenlenmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, toplantıda küresel kritik mineraller pazarını daha sağlıklı ve rekabetçi hale getirmek için uygulanabilir taban fiyatlar aracılığıyla dışsal aksaklıklardan korunan tercihli ticaret bölgesi oluşturmayı amaçladıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
