Çin, ABD'nin elektronik alet testi yasağına karşı çıkıyor

Çin, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), Çinli şirketlere ait laboratuvarların ülkede üretilen elektronik aletleri test etmesinin yasaklanması önerisine karşı çıktığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını aşırı genişletmesine karşı olduğunu belirten Sözcü Mao, "Bu türden bir eylem, Çin ve ABD şirketleri arasındaki normal ekonomik ve ticari alışverişlere engel oluşturacaktır. Bu, Amerikan şirketleri ve tüketicileri dahil kimsenin çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

Mao, Çin'in meşru ve yasal hakları ile çıkarlarını koruyacağını sözlerine ekledi.

FCC, dün yaptığı açıklamada, Çinli şirketlere ait laboratuvarların ABD'de kullanılan akıllı telefon, kamera ve bilgisayarları test etmesinin yasaklanmasına ilişkin önerinin bu ay içinde oylanacağını duyurmuştu.

Kurum, geçen yıl Çin hükümetinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği laboratuvarların ABD'de kullanılan elektronik aletleri test etmesini yasaklamış, bu kapsamda 23 laboratuvara yasak getirilmişti.