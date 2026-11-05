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Çin, ABB robotik biriminin SoftBank'a 5,4 milyar dolarlık satışını engelledi

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Çin, ABB'nin robotik biriminin Japon SoftBank'a 5,4 milyar dolara satılmasına izin vermedi. Kararın ardından SoftBank hisseleri yüzde 6,8 düşerken ABB hisselerinde yüzde 0,6'lık sınırlı bir gerileme görüldü; şirketler süreçteki diyaloğu sürdürdüklerini açıkladı.

Çin, İsviçre merkezli teknoloji şirketi ABB'nin robotik biriminin, Japon yatırım grubu SoftBank tarafından satın alınmasına yönelik 5,4 milyar dolarlık anlaşmayı engelledi.

ABB'den yapılan açıklamada, Çin Yabancı Yatırımların Güvenlik İncelemesi Çalışma Mekanizması Ofisinin, şirketin ülkedeki robotik biriminin SoftBank tarafından satın alınmasını yasakladığı bildirildi.

Anlaşmanın onaylanmaması kararının ardından SoftBank hisseleri yüzde 6,8 değer kaybederken, ABB hisselerinde yüzde 0,6'lık sınırlı düşüş yaşandı.

Yapay zeka modellerinin eğitilmesinden endişe ediliyor

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Çinli otoriteler, robotik sektörüne ait kritik verilerin yurt dışına aktarılabileceğinden ve bu verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Alıcı konumundaki SoftBank, önde gelen yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın en büyük yatırımcıları arasında.

Ekim 2025'te duyurulan anlaşmaya göre ABB, robotik birimini 5,375 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden SoftBank Group Corp'a devretmek üzere sözleşme imzalamıştı.

Yasal onay süreçlerinin takibini üstlenen SoftBank ise Çin'in ret kararı hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Şirketler, yaşanan olumsuz gelişmeye rağmen sürece ilişkin yakın diyalogları ve yapıcı çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Analistler, şirketlerin Çinli rekabet otoritelerinden daha önce onay almış olması nedeniyle bu nihai engelleme kararının piyasalar için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) bünyesindeki ilgili güvenlik kurulları, ülkede ulusal güvenliği etkileyebilecek yabancı yatırımları denetleme yetkisine sahip.

İsviçre merkezli ABB, dünya çapında 140 yılı aşkın geçmişi ve yaklaşık 110 bin çalışanıyla elektrifikasyon ve otomasyon sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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